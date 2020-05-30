Само совершенство: 34-летняя Ирина Шейк запечатлела себя на честном селфи без макияжа

Ирина Шейк блистает на подиуме с юности. Девушка из Челябинской области достигла таких высот, что с ней стремятся поработать лучшие модельеры. Не так давно русская красавица рассталась с Брэдли Купером. С голливудским актером она прожила четыре года и даже подарила ему дочь Лею. Для многих поклонников их расставание стало ударом. Хотя многие до сих пор поражены и тому, что девушка рассталась с Криштиану Роналду, с которым была до Брэдли.

Уже год Шейк живет в Нью-Йорке. В своей квартире на Манхэттене она коротает время с мамой Ольгой и наследницей. После двух месяцев карантина она стала чаще выходить в свет. Недавно ее видели на прогулке с дочкой, а также модель заглянула в гости к Куперу. По всей видимости, они вместе пообедали и обсудили важные вопросы. Девушку запечатлели у дверей дома актера. Но все-же большую часть времени Ирина не покидает родных стен своей квартиры.

Накануне она поделилась честным селфи. 34-летняя знаменитость показал себя без макияжа и фильтров. Модель позировала лежа на белоснежном пледе в темно-серой футболке, ее волосы были распущены, а на руке красовался алый браслет. Шейк похвасталась пухлыми губами и острыми скулами. Кожа девушки безупречно гладкая и сияет, хоть Ирина и стала реже гулять. Многие поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Ирина. Подписчики осыпали ее комплиментами.

К слову, звезда работает даже на карантине. Недавно вышел рекламный проект с ее участием.