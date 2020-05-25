Будни модели: Ирина Шейк в брюках кюлотах и толстовке предстала на фото с племянницей

Ирина Шейк давно не живет в России. Год назад она переехала из Лос-Анджелесе в Нью-Йорк после расставания с Брэдли Купером. Супермодель поселилась в квартире на Манхэттене, которую так и не продала. Теперь девушка воспитывает дочку Лею, а помогает ей мама Ольга. Время от времени забирает и приглядывает за ребенком сам Купер, но в основном малышка находится под крылом матери. На карантине знаменитость стала чаще вспоминать о родине и близких.

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Недавно Шейк делилась снимками, на которых позирует в юности в Геленджике. Теперь она опубликовала редкие кадры, на которых запечатлена со своей племянницей Ириной. Девочке исполнилось 14 лет, с чем ее поспешила поздравить супермодель. По всей видимости, несколько лет назад девочка была в гостях у знаменитой тети и они посетили Диснейленд. На кадрах Шейк в черной объемной толстовке и брюках кюлотах позирует среди плюшевых игрушек с племянницей и на разных аттракционах.

Отметим, что мама девочки, старшая сестра модели Татьяна, живет в Краснодаре. В марте этого года она стала мамой в третий раз. Татьяна родила дочку Эмили. Также у нее подрастает не только малышка Ирина, но и сын Максим. Родственница модели занимается разведением породистых собак. Напомним, что несколько лет назад Шейк приезжала в Россию и навещала одну из своих бабушек. А вот отец девушки был шахтером и умер в 2000 году.