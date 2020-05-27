Ирина Шейк в рубашке Burberry и велосипедках показала стройные ноги на прогулке

Ирина Шейк уже давно живет в США. Последний год модель проживает в своей квартире в Нью-Йорке с дочкой Леей. Вслед за девушкой перебрался из Лос-Анджелеса в Большое яблоко и Брэдли Купер. Влюбленные расстались, но стараются, чтобы это не отразилось на их ребенке. Во время карантина звезда подиумов не покидала свой дом, но в мае ее несколько раз видели на прогулке с наследницей. А теперь она стала чаще передавать малышку ее отцу.

26 мая Шейк была замечена у дома, где живет Купер. Не исключено, что она решила снова дать Лее побыть с папой. Девушка была облачена в черные велосипедки и клетчатую рубашку оверсайз Burberry. Этой же фирмы она надела носки и лаковые ботинки Prada. Модель собрала волосы в небрежный пучок, а также надела маску и солнцезащитные очки. В руках она держала стакан с кофе из кофейни. У девушки получился идеальный наряд в уличном стиле.

Отметим, что Ирина все чаще носит велосипедки. Эта вещь стала базовой в ее гардеробе. Поклонники пришли в восторг от образа супермодели. Многие отметили, что ее ноги в велосипедках кажутся еще более длинными. Они считают, что Купер уже жалеет, что потерял такую девушку. Впрочем, пока не известно, нашел ли он новую пассию или пока сосредоточен на работе. А вот с дочкой он ведет себя как идеальный папа. Недавно папарацци засняли, как Брэдли гулял с малышкой, а сам был с ее розовым ободком на голове. Эти кадры облетели Сеть и растрогали фанатов.