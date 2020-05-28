«Ноги обгорели?»: Седокова похвасталась сочной фигурой в боди с нескромным декольте

Анна Седокова всегда умела выделяться. Также девушка старается быть максимально откровенной во всем. Недавно певица заговорила о том, что во времена, когда она была частью группы «ВИА Гра», у девушек была интимная близость втроем. К слову, артистка является многодетной мамой. Она родила троих детей от разных мужчин и теперь мечтает подарить наследника своему новому избраннику — баскетболисту Янису Тимма.

В свои 37 лет Анна обладает пышными и подтянутыми формами. Время от времени певица пытается похудеть, но заверяет, что смирилась с лишними килограммами, так как видела много худых, но несчастных девушек. Похоже, что и возлюбленный артистки доволен тем, как она выглядит. Недавно они вместе предстали на откровенном фото. А теперь Седокова опубликовала не менее смелый кадр, на котором запечатлела себя в ванной комнате.

Певица позировала в черном боди с очень глубоким декольте. Наряд подчеркнул весьма пышные и соблазнительные формы знаменитости. Волосы она собрала в пучок, а также надела солнцезащитные очки с белой оправой. Ноги Анны были красного оттенка. В комментариях звезда намекнула, что это подмосковный загар. Однако у поклонников все равно остались вопросы. Большинство, конечно, восхитились фигурой артистки.

«Как всегда, шикарна», «Это шик», «Ноги обгорели?», «Что с ногами?», «Афродита», «Прекрасная Анечка», «Вечно молодая», «классная пампушечка», «Молодец, только этого мало, показывать надо больше, ты же звезда», «Теперь я завидую», «Это нереально красиво», — прокомментировали пост подписчики.