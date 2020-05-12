«Люблю до луны и обратно»: Седокова поделилась романтичным кадром с любимым на фоне алого заката

37-летняя Анна Седокова поделилась с подписчиками романтичным кадром с любимым мужчиной на фоне заката. Многодетная певица продолжает коротать время на самоизоляции вместе с баскетболистом Янисом Тиммой. Судя по всему, круглосуточное нахождение в одной квартире лишь укрепило отношения влюбленных: молодые люди нянчатся с щенком Мамбой, а также стараются развиваться культурно.

На этот раз Седокова решила поделиться романтической обстановкой со своей аудиторией и разместила кадр с пылким поцелуем. Тимма заботливо усадил свою вторую половинку на подоконник и даже пожертвовал для Анны свою футболку. Действо происходит на фоне алого заката.

«Люблю тебя до луны и обратно», — подписала Седокова фотографию.

Фолловеры поспешили поддержать Анну и Яниса. «Давайте в этот раз до старости», «Какие же вы красивые! Берегите друг друга, ребята», «Счастья вам! Много», — пишут они.