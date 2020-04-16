«Это уже ни в какие ворота»: полуголая Седокова сняла себя с молодым возлюбленным

Анна Седокова, как известно, является не только певицей, но и многодетной мамой. У нее подрастают трое детей: Алина, Моника и Гектор. Все наследники были рождены от разных мужчин. Отца своего сына она до сих пор скрывает от общественности, но ранее девушка признавалась, что рассталась с ним вскоре после родов. Вот уже больше полугода артистка строит отношения с молодым баскетболистом Янисом Тимма, который развелся с женой, когда стал крутить роман с ней.

С недавних пор влюбленные живут вместе. Анна заверяет, что хочет подарить спортсмену ребенка, хотя от прошлых отношений у него есть сын Кристиан. Пара решила начать с малого — они завели собаку. Влюбленные заботятся о щенке, которого для них привезли из заграницы. В самоизоляции певица делает все, чтобы подогревать интерес возлюбленного к себе. Она даже выпустила коллекцию стильных пижам.

Но похоже, что лучшее оружие Седоковой — ее пышная фигура. На новом фото она предстала в откровенном нижнем белье. Девушка позировала в ванной комнате со своим возлюбленным, который тоже предстал в достаточно откровенном образе. Артистка запечатлела себя с Янисом в полуобнаженном виде. Она дала понять, что прекрасно проводит время на карантине, а также вновь похвасталась сексапильной фигурой.

Но поклонники с критикой отреагировали на провокационный кадр. Многие считают, что подобное поведение не красит многодетную маму. «У неё две взрослые дочки, мне было бы стыдно смотреть на такие фото моей мамы в соцсетях», «Аня!!!! Нельзя так», «Ничего себе! В какой же ты шикарной форме», «Это уже ни в какие ворота», «Ты же мама троих дете! Стыд!», — прокомментировали пост подписчики.