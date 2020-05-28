«Вау, какой плоский живот»: Наталья Рудова в горчичном бикини блеснула точеной фигурой

Наталья Рудова не скрывает, что очень любит путешествовать. Ранее она заверяла, что просто жить не может без солнца и моря. Однако этой весной почти всем звездам пришлось отказаться от поездок из-за пандемии коронавируса. Приходится сидеть дома и звезде сериала «Татьянин День». Однако она старается поднимать себе настроение, публикуя архивные фото с отдыха. Ко всему прочему, это мотивирует девушку заниматься спортом в самоизоляции.

Недавно Рудова встретилась со своей подругой Анастасией Решетовой. Девушки похвастались фигурами в модных аутфитах. актриса позволила себе мини-юбку, а вот возлюбленная Тимати предпочла джинсы с высоко талией. Однако накануне Наталья позволила разглядеть ее фигуру. Она опубликовала фото, на котором позирует в горчичном бикини на фоне океана. Девушка приняла соблазнительную позу, вставив на показ смелое декольте и упругие бедра.

Поклонники пришли в восторг от точеной фигуры звезды. Многие не стали скрывать, что завидуют красоте блондинки. «Вау, какой плоский живот. Тоже хочу такой», — заявила одна из подписчиц. «Это фотошоп», — с иронией написала Рудова. От этого поток комплиментов не прекратился. «Красавица», «Какая красотищаааа. Даже не знаю кто красивее — Наталья или море», «Нельзя быть такой», «О эти ноги», «Грудь появилась», «Роскошная женщина», — прокомментировали пост подписчики.