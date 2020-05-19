Пресс с пирсингом и мини-шорты: Наталья Рудова показала, как выглядит по утрам в спальне

Наталья Рудова не скрывает, что любит путешествовать. Обычно она несколько раз в год бывает на море, поэтому карантин стал для девушки настоящим испытанием. Вот уже второй месяц актриса находится дома. Девушка развлекает себя, делая онлайн-покупки, а также занимаясь спортом и пробуя разные кулинарные изыски. Год назад артистка жаловалась, что поправилась из-за приступов обжорства, а теперь она дразнит поклонников безупречной фигурой.

На днях Рудова решила показать, как выглядит по утрам. Девушка запечатлела себя в спальне. Она предстала в домашнем комплекте одежды. Актриса покрасовалась в соблазнительной пижаме из майки и мини-шортов, оголив живот с пирсингом и рельефным прессом. Актриса показала, что так выглядят мышцы после того, как из организма уходит лишняя вода. На карантине Наталья взялась за свою фигуру. Она пересмотрела рацион питания и стала заниматься спортом.

Артистка мотивирует себя, публикуя фото в купальнике. Поклонники считают, что уже сейчас Рудова находится в прекрасной форме, но сама пока не собирается останавливаться на достигнутом. Также девушка развлекает себя тем, что танцует в самоизоляции. Она облачилась в изящное мини-платье в цветочек и каблуки, а затем стала танцевать под хит Олега Майами «Неразумно». Наталья выглядела счастливой, расслабленно двигаясь под ритмичный трек.

Напомним, что несколько недель назад Рудова похвасталась обновкой. Три года она искала заветные туфли на шпильке Jimmy Choo. И теперь актриса стала обладательницей пары обуви стоимостью 60 тысяч рублей.