«Такой уже большой!»: Мария Миронова показала семимесячного сына в свой день рождения

Мария Миронова — дочь советских актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Она достойно продолжила актерскую династию. В копилке девушки работы в более 40 кинолентах. Одной из последних стала роль в фильме «Холоп», который стал самым кассовым отечественным фильмом в истории нашей страны. Артистка редко говорит о своей личной жизни, поэтому долгое время не было известно, что она вышла замуж в четвертый раз.

30 сентября прошлого года Мария родила сына Федора. Как оказалось, отцом ребенка является директор по развитию российско-японской компании по имени Андрей. Поженились они тайно в Греции в 2017 году. Именно там первое время проводила время с ребенком актриса, но потом вернулась на родину. 28 мая Миронова отмечает свой день рождения. В честь этого события она поделилась редким домашним фото с малышом.

В кадре именинница предстала с едва заметным макияжем и в алой футболке. На руках она держала подросшего наследника. Лицо мальчика она скрыла стикером. Однако было видно, что он подрос.

«Моя жизнь, моя радость и силы, моя молодость и лучший за последние 27 лет подарок», — написала Мария.

Напомним, что 27 лет назад она родила своего первенца, сына Андрея, который теперь служит в Театре имени Евгения Вахтангова. Поклонники поздравили артистку и отметили, что в 47 лет она потрясающе выглядит.

«Машенька, с днем рождения! Вы такая умница и красавица!», «Какая красивая фотография!», «Какой замечательный мужичок», «Мария, это счастье быть осознанно матерью!», «Такой уже большой!» — прокомментировали пост подписчики.