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«Копия Андрея Александровича»: Миронова очаровала подписчиков детским снимком

С помощью архивного фото актриса решила показать, что суть ее совсем не изменилась.

«Копия Андрея Александровича»: Миронова очаровала подписчиков детским снимком
Мария Миронова. Фото: Global look press.

На днях стало известно, что дочь Андрея Миронова Мария получила звание народной артистки России. Звезда при этом ни словом не обмолвилась со своими подписчиками.

Оказалось, что актриса очень скромно относится к своим заслугам перед зрителями, считая, что другие служители Мельпомены имели большее право на получение почетного звания.

«Ну какая я народная артистка!? Эта девочка с самого детства слишком интровертна, чтобы быть народной! И это правда», – написала она, проиллюстрировав пост архивной фотографией.

На снимке малышка с пухлыми щечками удивленно смотрит куда-то вдаль. Подписчики тут же сравнили актрису с ее знаменитым отцом.

«Копия Андрея Александровича», «А по-другому и не может быть, дочь великого актера… И сама замечательная актриса», «Ты одна из лучших, генетика», – написали фолловеры.

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