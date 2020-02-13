У «Холопа» появилось неофициальное продолжение: вышел трейлер комедии «Отель Белград»

Успех кинокомедии «Холоп» удивил как зрителей, так и создателей фильмов в России. Оказывается, можно снимать такие проекты, которые и деньги соберут, и будут на слуху еще много лет, ведь попасть в тройку самых популярных картин у зрителей России сможет далеко не каждая кинокартина.

Компания «Централ партнершип» решила использовать успех «Холопа» по полной программе и выложила в Сеть первый трейлер комедии «Отель Белград», главную роль в которой сыграл, вот ведь сюрприз, Милош Бикович, который был основным героем «Холопа».

Что будет особенно приятно зрителям, которые следили за проектом «Отель Элеон» — новый фильм продолжает основную историю сериала. Паша — племянник бывшей хозяйки «Элеона», становится хозяином пятизвездочной гостиницы в столице Сербии. Казалось бы, живи в свое удовольствие, но молодой повеса вынужден сыграть свадьбу с дочкой местного представителя мафии. Все было бы банально, если бы на горизонте не появилась Даша — его старая любовь из России.