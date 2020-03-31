Мария Миронова отметила полгода сына, представив публике свою мать

Мария Миронова отпраздновала маленький юбилей своего младшего сына Федора, малышу исполнилось полгода. В честь этого события звезда решила представить поклонникам в личном блоге свою знаменитую мать-актрису.

Екатерина Градова когда-то была невероятно популярна, сыграв радистку Кэт в легендарном фильме «Семнадцать мгновений весны». Брак с Андреем Мироновым у молодой артистки продержался всего пять лет – с 1971-го по 1976-й годы.

Мария Миронова рассказала, что в нынешних условиях ей приходится праздновать день рождения младшего наследника в изоляции, показывая его маме исключительно по скайпу. Увы, но от своих поклонников лицо малыша она опять спрятала.

Напомним, второй ребенок родился у актрисы в Греции 30 сентября от мужчины по имени Андрей. По словам звезды, ее тайный муж занимается развитием медицинских технологий в международной компании. Также у Марии есть взрослый сын Андрей Удалов, появившийся на свет в 1992 году в браке с бизнесменом Игорем Удаловым.