«Я точно ему ничего не отправлял»: Пригожин назвал Шнура «засранцем» и обвинил в пиаре

В шоу-бизнесе покой обычно только снится. Вот накануне разгорелся очередной скандал. На этот раз Сергей Шнуров сцепился языком не с Ксенией Собчак, а с Иосифом Пригожиным. Певец посмеялся над словами мужа Валерии, что артисты в современной России находятся в весьма затруднительном положении из-за пандемии коронавируса. Продюсер молчать не стал и в итоге все затянулось в конфликт. А позже лидер группы «Ленинград» показал скрин сообщений с угрозами, которые ему прислал Иосиф.

Портал Teleprogramma.pro связался с Пригожиным и выяснил, что же между ними происходит. Как оказалось, продюсер вовсе не писал угрозы музыканту, но со всеми словами согласен. Он не исключает, что это были проделки пранкеров, так как даже номера телефона Сергея у него нет. «Под данными словами подписываюсь, но я точно ему ничего не отправлял», — подчеркнул муж Валерии.

«Он просто засранец, взрослый засранец. Вы еще не поняли, чем сейчас занят Шнур? Он начал свою предвыборную кампанию, и ему сейчас нужно просто пошуметь. Шнуров, знаете ли, играет в Трампа», — пояснил Пригожин.

Он уверен, что артист просто хайпует и надеется таким образом привлечь к себе внимание. Иосиф отметил, что молчать не собирается и скоро выдаст Шнурову ответочку. К слову, он не поленился и ответил артисту в стихотворной форме, а также добавил фото неприличного содержания, на котором запечатлен голый певец. «Иосиф, не хорошо…» — поругал его Эммануил Виторган. А вот Дмитрий Губерниев отреагировал с юмором. «Иосиф, после такого сразу хочется помочь артистам!!! Деньгами, лекарствами… куда высылать?» — написал он.