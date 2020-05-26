«Когда дело касается моей семьи — могу загрызть»: Пригожин дал жесткий отпор Шнурову

Музыкальный продюсер не оставил без внимания тот факт, что в одном из своих стихотворений артист в нелицеприятной манере упомянул о его супруге.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Иосиф Пригожин расставил все точки над «i» в конфликте с Сергеем Шнуровым. Напомним, с чего собственно все началось.

Муж певицы Валерии в беседе с журналистами упомянул о том, что в нынешней ситуации с пандемией многие звезды первого эшелона могут отказаться в весьма затруднительном положении. Артисты лишились возможности выступать и гастролировать. Давать концерты музыканты и певцы могут разве что в онлайн-формате на личных страничках в Instagram.

Одним из первых на слова Иосифа Пригожина отреагировал Сергей Шнуров. Музыкант в привычной ему манере написал едкое стихотворение, прокомментировав мнение возлюбленного певицы Валерии. Так, артист задался вопросом: неужели музыкальный продюсер и его супруга бедствуют?

По словам Пригожина, рифма солиста группы «Ленинград» — «про фанеру, про тетю Леру» — это уже явный перебор. Иосиф Игоревич подметил, что Шнуров явно перешел все мыслимые границы. Кроме того, мужчина не может взять в толк, по какой причине Сергей втягивает в эту историю его жену.

Музыкальный продюсер дал понять, что никоим образом не задевал музыканта. Однако тот по непонятной причине начал посвящать им с Лерой стихи, высказываясь в нелицеприятной манере. Пригожин уточнил, что как мужчина он готов защищать свою семью. И не даст любимую женщину в обиду.