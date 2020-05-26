Пригожин о конфликте с лидером «Ленинграда»: «Шнурову могли от меня писать пранкеры»

Скандал между продюсером Иосифом Пригожиным и лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым разгорается с новой силой.

На этот раз Шнур продемонстрировал своим подписчикам некое сообщение с элементами нецензурной лексики якобы от Пригожина. В нем продюсер пишет, что Шнуров его сильно разозлил, и их новая встреча не за горами.

Ответом на это послание от «анонима» стало новое стихотворение Сергея Шнурова, которое начинается словами: «Все приличия отбросив, пишет мне письмо Иосиф. Я читаю непохоже, чтобы так писал Пригожин».

Продюсер обещал ответить Шнуру в Инстаграме, но пока поговорил с Teleprogramma.pro.

«Я не знаю, кто писал Шнурову. Возможно, от меня писали пранкеры. У Шнура есть мой телефон, а у меня его телефона нет. Я бы с удовольствием ему сам бы это написал. Под данными словами подписываюсь, но я точно ему ничего не отправлял», — поясняет Иосиф Пригожин.

— Зачем, на ваш взгляд, Сергей Шнуров вообще это все делает?

— Он просто засранец, взрослый засранец. Вы еще не поняли, чем сейчас занят Шнур? Он начал свою предвыборную кампанию, и ему сейчас нужно просто пошуметь. Шнуров, знаете ли, играет в Трампа. Вы никто не хотите сделать выводов…А они следующие.

Он хайпует, привлекая к себе внимание, задевая всех вокруг, делая некоторым людям побольнее, и надеясь на «ответку».

Если человек не отвечает, то он идет дальше: цепанул второго, третьего, четвертого. Посмотрите, это же звенья одной цепи – украинские власти пошли по точно такому же сценарию и начали с творческих людей.

Они стали им запрещать въезжать. То же самое происходит и в Латвии. Чем громче имя, тем громче скандал и тем заметнее сегодня история вокруг того или иного имени. Это законы жанра, которыми пользуется и сам Шнуров. Он действует в жанре хайпа, хейтерства и шоу-бизнеса.

— Вы, наверное, просто не будете обращать на певца внимание…

— Почему? Дайте мне время, вы же мне не даете ему ответить…

Мы будем следить за развитием событий…