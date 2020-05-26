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Звездный гость

Запашный поддержал Пригожина, который заявил о бедственном положении артистов

Как отметил дрессировщик, супруга Валерии неправильно поняли.

Запашный поддержал Пригожина, который заявил о бедственном положении артистов
Запашный встал на защиту Пригожина/http://globallookpress.com/

Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что люди неправильно восприняли слова продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов из-за пандемии. Напомним, что высказывание супруга певицы Валерии вызвало широкое обсуждение в обществе и привело к резонансу. Многие осудили продюсера за странное высказывание.

Как отметил гендиректор Московского цирка на проспекте Вернадского, Пригожин говорил в большей степени не о звездах первой величины, а обо всех деятелех искусства.

Как сказал Запашный, в России много театров, дворцов культуры и прочих заведений, где работают люди за небольшие деньги. Сейчас же из-за пандемии они вообще остались без средств к существованию, сообщает «Вечерняя Москва».

«И они, как и многие наши граждане, сегодня испытывают большие финансовые сложности. Им не хватает не то чтобы на свое содержание, а на поддержку собственной семьи».

Эдгард Запашный

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