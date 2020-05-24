«Сладко, но не приторно»: Высоцкая поделилась рецептом домашнего торта «Наполеон»

В период домашней изоляции Юлия Высоцкая без дела не сидит – и готовит не только в эфире передачи «Едим дома», но и для членов своей семьи. Излюбленными кулинарными рецептами она делится с подписчиками, рассказывает им о приготовлении как вторых блюд, так и десертов.

На своей страничке в Instagram телеведущая опубликовала рецепт домашнего торта «Наполеон». Начинает Юлия с приготовления теста. Для него потребуется 200 граммов холодного сливочного масла, два стакана муки, одно яйцо, соль, холодная вода и уксус. Для начала нужно взять масло, натереть его на терке и порубить с двумя стаканами просеянной муки.

Затем сделать в центре углубление и разбить туда одно яйцо, добавить щепотку соли, 100 миллилитров холодной воды и одну столовую ложку уксуса. Все это перемешать, замесить тесто и раскатать прямоугольник. После этого Высоцкая предлагает сложить тесто в «три приема к центру» и положить в морозилку на 15-20 минут. Затем снова раскатать тесто, сложить его конвертом и снова отправить в холод. На последнем этапе раскатать пласт, свернуть и разрезать на восемь равных частей.

«Пока раскатываете коржи, остальное тесто держать в холоде. Выпекать при температуре 200 градусов в режиме «горячий воздух» до золотистого цвета», — поделилась супруга режиссера Андрея Кончаловского.

Юлия добавила, что крем для торта можно использовать любой, например, заварной со взбитыми сливками. Также она отметила, что лучше украсить «Наполеон» ягодами.

«Сладко, но не приторно», — добавила телеведущая, говоря о десерте.

Своими рецептами в период изоляции делится и оперная певица Анна Нетребко. Для своих домочадцев она готовит сама, отдавая предпочтение блюдам домашней кухни. Своих детей учит готовит и фигуристка Татьяна Навка. Супруга Дмитрия Пескова со своими дочерьми недавно представила публике борщ собственного приготовления.