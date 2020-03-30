«Еда — это любовь»: Высоцкая вслед за Навкой поделилась кадром у плиты

Телеведущая считает, что готовить надо только в хорошем настроении.

46-летняя Юлия Высоцкая считает, что нельзя готовить в плохом настроении. По словам телеведущей, в этот процесс нужно вкладывать всю душу. Иначе зачем заходить на кухню, подавать к столу то, что ты сам не захочешь есть. Это бессмысленно, утверждает жена 82-летнего Андрея Кончаловского.

Возлюбленная режиссера подметила, что ей нравится готовить дома, от этого она получает особое удовольствие. Так, на ужин супруга Андрея Сергеевича решила приготовить ризотто. Высоцкая поделилась с подписчиками рецептом.

«Еда — это любовь!» — добавила Юлия.

Телеведущая посоветовала всем любителям кулинарии обзавестись сковородной и сотейником.

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«Сначала пассеровать лук в смеси сливочного и оливкового масла, затем добавить рис… Добавляем к рису белое сухое вино, даем ему выпариться. А потом бульон, бульон, бульон… вам какой нравится! Говяжий, куриный, овощной?! Я все время экспериментирую», — отметила актриса.

Высоцкая уточнила: главное, чтобы рис не плавал, а томился. К блюду можно добавить мелко порубленную зелень, оливки или вяленые томаты.

«Не превратить все в кашу поможет контроль, рис нужно постоянно помешивать и следить за количеством жидкости. Подавать срочно! С пылу с жару», — уточнила телеведущая.

Примечательно, что как и Татьяна Навка возлюбленная Андрея Кончаловского позировала у плиты. Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась на личной страничке микроблога снимком в домашней обстановке, показав себя без макияжа, в обычной футболке и тренировочных брюках.