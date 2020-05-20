«Я буду, как папа»: Лиза и Гарри Галкины рассказали, кем хотят стать в будущем

Максим Галкин познакомил детей с Юсифом Эйвазовым и Анной Нетребко по видеосвязи. Они узнали, чем занимались малыши и какие у них планы на будущее.

Максим Галкин всегда старался идти в ногу со временем. Он несколько лет назад завел аккаунт в Instagram, а потом стал снимать забавные видео для подписчиков. Теперь даже у его детей с Аллой Пугачевой, Лизы и Гарри, есть своя армия поклонников. Вот уже почти два месяца звездная семья коротает время в своем замке на карантине. Сидя дома, юморист полюбил общаться по видеосвязи с друзьями. На этот раз он побеседовал с тенором Юсифом Эйвазовым, который живет в Вене с женой Анной Нетребко.

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Они успели обсудить карантин, а также то, что оба женаты на примадоннах. Галкин откровенно рассказал о своей любви к Алле Борисовне. Юсиф помогает своей супруге воспитывать ее сына от прошлых отношений, Тьяго. Артист восхитился детьми Пугачевой и Галкина. Тенор отметил, что у пары очень воспитанные малыши, которыми занимаются каждый день.

После этого Юсиф решил познакомить Тьго с наследниками друзей. К камере подбежали Лиза и Гарри. Они поведали, что продуктивно провели день: занималась французским языком, играли в футбол. При этом малыши признались, что мама с ними не стала гонять мяч.

Присоединилась к разговору и Нетребко. Она поинтересовалась, хочет ли Лиза стать артисткой. Девочка неожиданно ответила отрицательно. На тот же вопрос дал неожиданный ответ и Гарри. «Я буду, как папа», — сказал мальчик.

После этого дочь Пугачевой заявила, что станет художницей, но потом передумала.

«Я буду писательницей! Я уже начала писать книгу», — похвасталась Лиза. Юсиф и Анна поинтересовались, о чем ее книга. «О простой девочке, которая стала волшебницей», — пояснила малышка.

А вот сын Нетребко признался, что хочет стать мультипликатором. Когда родители предложили ему делать мультики вместе с Гарри, то мальчик отказался. Но Тьяго захотел побывать в гостях у Пугачевой и Галкина. После этого дети стали общаться между собой. Двойняшки похвастались, что будут снимать фильм, но пока не придумали, о чем он будет.