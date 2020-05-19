Двадцать жилых комнат и бассейн: Галкин и Пугачева не зря мечтали о собственном замке

Когда-то они жили в пятикомнатной квартире, а сейчас юморист и артистка располагают тремя тысячами квадратных метров в шесть этажей.

Максим Галкин и Алла Пугачева несколько лет мечтали обзавестись собственным замком, проживая при этом в пятикомнатной квартире. Юморист и его муза задумались о возведении большой жилплощади еще до свадьбы, которая состоялась в конце 2011 года. Влюбленные наслаждались и без того немалыми квадратными метрами, периодически меняя место дислокации на загородный дом, но в глубине души надеялись стать владельцами чего-то еще более внушительного.

Сейчас в доме Галкина и Пугачевой все сделано по последнему слову техники. Так, замок представляет собой шестиэтажную постройку площадью более 3 тысяч квадратных метров. Недвижимость включает в себя 20 жилых комнат, настоящий грузовой лифт, бассейн, гараж под землей, амфитеатр, оранжерею. Имеется и эффектный выход с крыши, с которого Галкин и Пугачева могут любоваться природой. Нечто похожее имеется и у Тимати с Решетовой в их двухэтажной квартире в Подмосковье.

Не менее концептуально и внутреннее убранство жилища. Так, образ замка дополняет настоящий рыцарь в антикварных доспехах XIX века, геральдика. Даже входная дверь в замке имеет свою особую историю: она не только инкрустирована драгоценными камнями, гранатом и аметистом, но и создана по индивидуальному проекту, ради которого Галкин специально обращался к парижанам ради старинной эмали, информирует RU.TV.