Дома на стиле: 48-летняя Нетребко подчеркнула загорелые ноги фиолетовыми мини-шортами

Анна Нетребко пережила карантин в Вене, где много лет живет с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Оперная дива больше месяца была обычной домохозяйкой. Недавно в Австрии сняли все запреты, кроме прогулок в больших компаниях. По словам артистки, с этого момента им стало лень выходить из дома. Однако она насладилась хорошей погодой. На днях оперная дива отметилась в зоопарке в мини-платье, а также прогулялась у старинного замка в шифоновом наряде.

Уже не первую неделю Анна не только балует близких изысканными блюдами, но и облагораживает террасу. Она успела расписать стены, покрасить маяк, закупить растений, а теперь решила подстричь кустарники, которые растут у нее в горшках. На новом фото артистка предстала в фиолетовых мини-шортах и клетчатой рубашке свободного кроя. Сланцы дополнили образ. Нетребко собрала вьющиеся волосы в хвост и отказалась от макияжа. На фото кажется, что она будто борется с растением.

Наряд подчеркнул стройные и загорелые ноги певицы. Еще в апреле она наслаждалась солнцем в парке, где успела и загореть. Поклонники отметили, что в 48 лет артистка потрясающе выглядит. К тому же ей удалось не поправиться на карантине. Ранее она признавалась, что не стремится к модельным параметрам. Анна любит вкусно поесть и не стыдится этого. Свои достоинства она умело подчеркивает яркими нарядами. Даже домашний образ у нее получился сочным.