Стало известно, как Брежнева, Утяшева и Жуков сохраняют стройность в карантине

Время сейчас неспокойное: на улице россиян подстерегает коронавирус, дома — лишние килограммы. Эта проблема актуальна не только для простых россиян, но и для знаменитостей. Вера Брежнева, Сергей Жуков и Ляйсан Утяшева знают, что набрать вес очень легко, поэтому пользуются своими секретами для стройности.

Признанная красавица Вера Брежнева в борьбе с лишним весом обращается к специалисту. В детокс-центре доктор открыл ей правила, которые помогают певице держать себя в форме.

«Мне объяснили истину: ты здоровый человек, тебе перекусы не нужны, пище нужно успевать перевариваться, дай ей время», — цитирует «Комсомольская правда» слова Веры Брежневой.

Новое знание вскоре стало привычкой и теперь певица выдерживает между приемами пищи четыре часа, о перекусах она забыла. Еще одно правило: ужин минимум за четыре часа до сна, а фрукты только перед едой. Если же без перекуса не обойтись, то подойдет один фрукт, а лучше — овощ.

Как у всех, у блондинки случаются срывы, и тогда добиться баланса помогают разгрузочные дни. Раз в неделю она устраивает отдых для организма. В такие дни исполнительница принимает пищу три раза, из рациона полностью исключается животный белок, глютен, сахар и молочные продукты.

А вот гимнастка Ляйсан Утяшева полностью отказалась от майонеза и полуфабрикатов. Важно не только выбирать правильные продукты, но и готовить их соответствующим способом, советует телеведущая.

«Чем дольше термическая обработка, тем меньше полезных веществ остается в продукте. Я выбираю непродолжительные способы обжарки, варки, тушения или обработку паром. Пусть овощи хрустят, а мясо будет нарезано тонкими кусочками, тогда его не придется долго готовить», — заключает супруга Павла Воли.

Сергей Жуков предпочел проводить время самоизоляции с пользой для фигуры. Он занимается с онлайн-тренером, строго соблюдает рекомендации по питанию и выполняет физические упражнения. Итог — минус десять кило.

«Я доволен результатом, будем работать дальше», — заключил артист.

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