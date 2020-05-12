«Любовь спасет мир»: Брежнева в облегающей майке с открытой спиной спела для мужа

Вера Брежнева устроила дома мини-концерт. В женственном образе она харизматично спела свой хит «Любовь спасет мир». Аккомпаниатором выступил ее муж Константин Меладзе. Видео с этим милым семейным представлением любимица публики показала в личном блоге.

Для исполнения своей нетленки звезда выбрала облегающую майку черного цвета с открытой спиной. И такого же оттенка брюки, которые тоже прекрасно подчеркивали фигуру 38-летней певицы. Свой чарующий аутфит Вера искусно продемонстрировала в танце, поворачиваясь перед камерой.

«Любим вас!» — сказала в конце ролика Брежнева и послала воздушный поцелуй поклонникам.

Внешний вид певицы и исполнение песни очаровали многих поклонников бывшей солистки «ВИА Гры». Однако не обошлось и без критики.