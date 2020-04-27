«Девочка на шаре»: Сергей Жуков со своими детьми прочитал интересную сказку

Наш спецпроект «Сказки на ночь» пополнился еще одной увлекательной историей.

Песни Сергея Жукова и группы «Руки вверх!» хорошо знакомы всем, чье детство и юность пришлись на 90-е. Именно тогда музыкант стал невероятно популярным в нашей стране: образ «своего парня», простого и улыбчивого, пришелся по вкусу публике, утомленной бесконечными «гламурными» личиками.

Хиты в исполнении Сергея Жукова – «Крошка моя», «Алешка», «Он тебя целует» — отлично слушаются и сегодня: искренние, понятные каждому тексты, простые запоминающиеся мелодии, яркие клипы позволяют Жукову оставаться одним из самых любимых российских исполнителей.

«Сказка от Сергея Жукова» — не совсем сказка. В исполнении артиста вы услышите рассказ Виктора Драгунского «Девочка на шаре», но до чего же он трогательный, лиричный и таинственный!

Печаль и радость первой любви

Восемь лет – это много или мало? Восьмилетний Дениска с удовольствием отправился в цирк. Он радостно впитывает в себя новые впечатления – громкая музыка, ловкие жонглеры, потешные клоуны, а в антракте – мороженое!

Но вряд ли Дениска мог предположить, какие переживания ждут его в цирке. Неожиданно на арену выкатили большой голубой шар. А потом появилась маленькая, очень красивая девочка в необыкновенном серебристом платье. Она ловко вскочила на шар и покатилась на нем вдоль арены, перебирая ногами и звеня браслетами…

Наверное, первая любовь может настигнуть и в восемь лет. Дениска был очарован маленькой циркачкой и только и мечтал вновь ее увидеть. Но… Цирковые артисты часто переезжают из города в город. И девочка на шаре больше не появлялась – она уехала далеко-далеко, во Владивосток.

И этому разочарованию – первому, а потому самому сильному – не смог помог помочь даже папа. Он грустил вместе с Дениской, понимая, что сейчас творится в душе сына.

И тем, кто слушает или читает этот рассказ Виктора Драгунского, тоже становится грустно. Но в то же время – и светло. Девочка на шаре – печаль и радость первого сильного чувства. Девочка на шаре – предчувствие любви для тех, кто еще не вырос, и воспоминание о ней для взрослых.

Сергею Жукову удалось передать все эти оттенки рассказа. А трое его детей, которые тоже слушали «Девочку на шаре», помогли создать настоящую семейную атмосферу – теплую и добрую.

Присоединяйтесь к семье Жуковых – слушайте рассказ Драгунского в исполнении Сергея Жукова!