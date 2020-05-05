«Наша карамелька»: Утяшева и Воля показали подросшую дочку в день рождения

Телеведущая и ее супруг не только поделились архивными фото, но и устроили вечеринку.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе уже почти восемь лет. У супругов подрастают двое детей: Роберт и София. Влюбленные много времени проводят на работе, но наследников они никогда не обделяют вниманием. В прошлом году они даже отвезли малышей к Санта Клаусу в Лапландию. А несколько месяцев назад телеведущая сопровождала мужа во время гастролей по США и сводила наследников на бродвейский мюзикл.

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Теперь звездная семья коротает время дома в самоизоляции. Воля успевает сниматься и развлекать наследников. А Утяшева устраивает онлайн тренировки. Но 5 мая в их доме состоялась праздничная вечеринка. Супруги надули шарики и украсили квартиру, чтобы порадовать маленькую именинницу. Их дочери исполнилось пять лет. Девочка блистала в пышном розовом платье, а брат один из первых вручил ей подарок — рисунок, который сан сделал.

В соцсети Ляйсан поделилась архивными фото, показав, как росла ее дочка. Также она опубликовала кадры с праздника. Они всей семьей, без гостей, отметили радостное событие.

«Сегодня родилась наша доченька, наша карамелька, бабочка, котенок! Но сама про себя она говорит: „Я — София Павловна Воля.“ Софиек, ты — очень серьезный фрукт, ты самая сладкая девчонка, которая с трех лет одевается сама. В смысле, на свой вкус. Ты многое уже делаешь сама. Как это быстро, уже прошло пять лет. Еще только пять лет! Пять прекрасных лет! Мы тебя все очень любим. С тобой всё и всегда сильно интереснее, веселее и дружнее. Будь счастлива и здорова, наша самая сладкая важнятина», — написала звезда.

Как оказалось, девочка дала родителям забавные прозвища куку и ляля. Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие были рады увидеть звездную семью. «Поздравляем! Пусть будет красавицей и умницей как мама», «Прекрасная семья», «Какая большая принцесса», «Братик заботливый, прекрасно — это когда дети дружные», «Магия чисел и такая красавица», — прокомментировали пост подписчики.