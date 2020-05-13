«На нее смотреть одно удовольствие»: Тарасова сделала комплимент 17-летней Загитовой

Ранее заслуженный тренер СССР высказала мнение о том, что после приостановки спортивной карьеры Алина вряд ли вернется на прежний уровень.

73-летняя Татьяна Тарасова в недавнем интервью заговорила об олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Бывшая наставница Алексея Ягудина уже высказывала мнение о том, что после приостановки спортивной карьеры фигуристка вряд ли сможет выступать на прежнем уровне. И сейчас заслуженный тренер СССР считает, что подопечная Этери Тутберидзе окажется за бортом олимпийской команды. Так как она не прыгает 3,5 и 4 оборота, а за это спортсменкам дают сразу двадцать баллов.

При этом Татьяна Анатольевна сделала комплимент 17-летней Загитовой, уточнив, что Алина нашла себя в другом деле. Напомним, что фигуристка этой зимой дебютировала в ледовом мюзикле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Примечательно, что в интервью Кириллу Клейменову в информационной программе «Время» спортсменка дала понять: она не собирается прерывать своих тренировок. Позже, общаясь с поклонниками, Алина заверила, что привыкла занимать лидирующие позиции в турнирной таблице и быть на пьедестале, а для этого ей нужно работать куда больше, чем остальным, и выкладываться на максимум своих возможностей.

Говоря о программе Загитовой, Татьяна Тарасова похвалила и подопечную Алексея Мишина — Елизавету Туктамышеву, которая к своим 23 годам начала учить четверные прыжки.

По словам Тарасовой, она очень тепло относится к нашим девочкам, которые в свои юные годы успели сделать так много на льду, стать чемпионками. Заслуженный тренер СССР считает, что Алина Загитова также прекрасна в шоу-бизнесе, как и на международных соревнованиях.