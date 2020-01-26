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«Сделала лучше любого мужика»: Тарасова восхитилась четверным лутцем Щербаковой

Российские фигуристки-одиночницы завоевали весь пьедестал на чемпионате Европе в Австрии.

«Сделала лучше любого мужика»: Тарасова восхитилась четверным лутцем Щербаковой
Анна Щербакова (Фото: Globallokpress.com)

По итогам короткой и произвольной программы российские фигуристки-одиночницы из тренерского штаба Этери Тутберидзе завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Австрии. На первом месте расположилась 16-летняя Алена Косторная, по сумме двух прокатов она набрала 240,81 балла. Следом идет двукратная чемпионка России — 15-летняя Анна Щербакова, у нее 237,76 балла. Бронза у Александры Трусовой, спортсменка получила 225,34 балла.

Татьяна Анатольевна поблагодарила штаб Этери Георгиевны за то, что им удалось подготовить таких выдающихся девочек. По словам экс-наставницы Алексея Ягудина, не только сами спортсменки, но и педагоги двигают фигурное катание на небывалую высоту.

Фигуристки-одиночницы Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова (Фото: Globallookpress.com)

В прямом эфире Первого канала, комментируя выступление Анны Щербаковой, заслуженный тренер СССР заявила, что подопечная Этери Тутберидзе при внешней хрупкости обладает внутренней силой и выдержкой. Несмотря на то, что фигуристка допустила падение при одном из элементов, она заслужила похвалу Татьяны Анатольевны, исполнив четверные прыжки. Такой технике, как считает Тарасова, могли бы позавидовать и титулованные фигуристы-одиночники.

«Это гениально! Она такая пластичная… Очень органично вписывается в свою музыку. И при этом у Ани есть такая внутренняя сила, когда она работает, держит себя в таком невероятном напряжении. Сделала лутц-тулуп четыре три. Она сделала его лучше любого мужика, который катается на планете Земля. Без вопросов вообще! Потрясающе! Очень гибкая и нога у нее высоко идет. Каждый прыжок — это взрыв», — отметила Татьяна Тарасова.

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Александра ТрусоваАлена КосторнаяАнна ЩербаковаДаниил ГлейхенгаузТатьяна ТарасоваЧемпионат Европы по фигурному катаниюЭтери Тутберидзе
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«Сделала лучше любого мужика»: Тарасова восхитилась четверным лутцем Щербаковой
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