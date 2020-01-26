«Сделала лучше любого мужика»: Тарасова восхитилась четверным лутцем Щербаковой

По итогам короткой и произвольной программы российские фигуристки-одиночницы из тренерского штаба Этери Тутберидзе завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Австрии. На первом месте расположилась 16-летняя Алена Косторная, по сумме двух прокатов она набрала 240,81 балла. Следом идет двукратная чемпионка России — 15-летняя Анна Щербакова, у нее 237,76 балла. Бронза у Александры Трусовой, спортсменка получила 225,34 балла.

Татьяна Анатольевна поблагодарила штаб Этери Георгиевны за то, что им удалось подготовить таких выдающихся девочек. По словам экс-наставницы Алексея Ягудина, не только сами спортсменки, но и педагоги двигают фигурное катание на небывалую высоту.

В прямом эфире Первого канала, комментируя выступление Анны Щербаковой, заслуженный тренер СССР заявила, что подопечная Этери Тутберидзе при внешней хрупкости обладает внутренней силой и выдержкой. Несмотря на то, что фигуристка допустила падение при одном из элементов, она заслужила похвалу Татьяны Анатольевны, исполнив четверные прыжки. Такой технике, как считает Тарасова, могли бы позавидовать и титулованные фигуристы-одиночники.