«На льду я должна быть красивой»: Загитова объяснила, зачем ей нужен макияж

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Южной Корее призналась: краситься постоянно она начала, оказавшись в команде Тутберидзе.

В одном из недавних интервью 17-летняя Алина Загитова уточнила, что в фигурном катании макияж — это неотъемлемая часть образа программы. При этом олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане подчеркнула, что краситься на постоянной основе она начала после того, как попала в команду Этери Тутберидзе.

Девушка подметила, что именно наставница научила ее тому, что на льду она должна быть красивой. Ведь успех на соревнованиях, как говорит чемпионка, в том числе зависит и от того, как ты выглядишь. По словам спортсменки, она покупала разную косметику, иногда смотрела мастер-классы в интернете, позволяя себе немного поэкспериментировать с образами.

«На льду я должна быть красивой», — приводит Vogue.ru слова Алины Загитовой.

Спортсменка заверила, что до сих пор часто самостоятельно делает себе макияж и укладку — это, как утверждает подопечная Тутберидзе, нормальная практика для фигуристов. Этот процесс помогает ей войти в образ, настроиться, прокрутив всю программу в голове.

Так, на соревнованиях Алина обычно делала яркие и выразительны глаза, используя тушь для ресниц и подводку. Кроме того, фигуристка очень любит выделять скулы.

Вне соревновательного процесса Загитова отдает предпочтение натуральным оттенкам. Иногда девушка позволяет себе подкрасить веки разноцветными карандашами. От этого процесса, по слова спортсменки, она получает колоссальное удовольствие.