На спорте: 37-летняя Ковальчук в кроп-топе продемонстрировала пресс

В одном из интервью экс-солистка группы «Блестящие» дала понять, что «голодовка» — это не ее история.

Возлюбленная шоумена Александра Чумакова не стала скрывать: «голодовка» — это не ее история. На домашней изоляции экс-солистка группы «Блестящие», как и многие другие знаменитости, проявила интерес к кулинарии. Так, поп-исполнительница собственноручно замесила тесто, приготовила необходимую начинку и испекла для мужа тыквенный хлеб.

По словам певицы, многие девушки ударились в готовку на кулинарии. К слову, импровизированный мастер-класс на кухне для дочерей устраивала и Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка в танцах на льду научила 19-летнюю Сашу Жулину и пятилетнюю Надю Пескову варить борщ из свежей капусты, свеклы и зелени.

Несмотря на интерес к кулинарии, 37-летняя Юлия Ковальчук старается следить и за своей фигурой. В беседе с поклонниками артистка в шутку подметила, что пока «ей не страшно смотреть на себя в зеркало». Певица поделилась с подписчиками свежим «карантинным» селфи. В кадре возлюбленная шоумена предстала в кроп-топе, отдав предпочтение спортивному стилю. Ко всему прочему, артистка продемонстрировала пресс.

Напомним, что вместе с мужем Юлия Ковальчук воспитывает двухлетнюю дочку Амели. По словам певицы, их с Алексеем родители стараются не вмешиваться в воспитательный процесс. За что артистка им бесконечно благодарна. Знаменитость уточнила, что они с супругом неплохо справляются со своими обязанностями там, где речь заходит о дочери.