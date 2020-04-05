«Иногда имею такую неосторожность»: Ковальчук заговорила о спорах с мужем

На домашней изоляции 37-летняя Юлия Ковальчук пообщалась с поклонниками, ответив на их вопросы в Stories. Так, экс-солистка группы «Блестящие» подметила, что время от времени она позволяет себе вступить в спор с мужем. Вместе с шоуменом Алексеем Чумаковым певица воспитывает двухлетнюю дочь Амелию. Своего избранника поп-исполнительница считает идеальным отцом. При этом Юлия понимает, что иногда мужу необходимо уединение, как и любому другому творческому человеку. Если Чумаков уходит в свой кабинет и начитает работать над новым материалом, его супруга делает все для того, чтобы Алексей не отвлекался на незначительные мелочи.

Несмотря на возможные споры и недомолвки, Ковальчук чувствует себя с мужем по-настоящему счастливой. В одном из интервью Юлия призналась, что не «закатывает» избраннику сцен ревности. Между супругами царит доверие и взаимопонимание.

«Вы спорите с мужем?!» — такой анонимный вопрос певица получила от одного из поклонников, устроив викторину на личной страничке микроблога. «Имею иногда такую неосторожность!!» — заверила Юлия.

К слову, с появлением дочери артистка стала больше времени уделять дому и семье. Супруги пока не показывали наследницу широкой публике. Так же поступает и певица Полина Гагарина. У наставницы вокального проекта «Голос. Дети» есть двухлетняя дочка Мия от модного фотографа Дмитрия Исхакова. Знаменитость часто публикует в Instagram снимки с двенадцатилетним сыном Андреем, предусмотрительно пряча наследницу от объективов фотокамер.