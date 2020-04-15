В ретро-стиле: 52-летняя Стриженова в приталенном алом платье отметилась в Останкино

52-летняя Екатерина Стриженова нарушает режим самоизоляции только для того, чтобы доехать на работу. Все остальное время ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале старается не контактировать с посторонними людьми, придерживаясь всех правил карантина. Также поступают и близкие знаменитости: муж Екатерины, кинорежиссер и сценарист Александр Стриженов, и их младшая 19-летняя дочка Саша. Напомним, что старшая наследница пары — 32-летняя Анастасия — вместе с семьей (двухлетним сыном Петей Петровичем и супругом. — Прим. ред.) живет в Штатах.

Так, телеведущая поделилась с подписчиками историей о том, как доехала до места назначения, покинув утром свою квартиру. Екатерина не стала скрывать, что для нее все это было очень волнительно. Стриженова заранее озаботилась о том, чтобы получить специальный пропуск. Благодаря чему, знаменитость без каких-либо затруднений добралась до работы.

«Настроение чудесное!! Сейчас вышла в прямой утренний эфир. Буду дежурить… пока мои коллеги работают с улицы из передвижной студии. А потом поеду домой продолжать самоизоляцию… Сегодня первый день по новым правилам, пропуск получила, но как-то волнительно», — отметила телеведущая.

В Останкино Екатерина появилась в монохромном алом платье, отдав предпочтение ретро-стилю. Супруга кинорежиссера сделала ставку на приталенный силуэт и объемную юбку, подчеркнув тем самым все достоинства фигуры. Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что 52-летняя Стриженова умело «лепит из себя стройную женщину», скрывая возможные недостатки.