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Звездный гость

Выше мамы: Дени Байсаров обогнал 48-летнюю Кристину Орбакайте по росту

Певица поделилась редким архивным снимком в Stories, посетовав на то, что из-за самоизоляции она не смогла отметить 22-летие сына.

Выше мамы: Дени Байсаров обогнал 48-летнюю Кристину Орбакайте по росту
Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым (Фото: Globallookpress.com)

Из-за введенного режима самоизоляции Кристине Орбакайте не удалось лично поздравить маму с 71-летием. Алла Борисовна отпраздновала день рождения в апреле. Также поп-исполнительница не смогла устроить праздник по случаю 22-летия младшего сына Дени Байсарова. Он появился на свет 10 мая. Впереди день рождения у Никиты Преснякова и самой артистки. Знаменитость посетовала на то, что домашняя изоляции рушит все их планы.

В Stories Кристина Орбакайте поделилась редким архивным снимком с именинником. Примечательно, что наследник певицы от экс-возлюбленного Руслана Байсарова не только вырос, но и возмужал. Юноша уже обогнал свою звездную маму по росту. Напомним, что Дени окончил элитное учебное заведение в Лондоне. Примечательно, что и старший сын певицы учился за границей. В недавнем интервью Никита Пресняков объяснил, почему обосновался на родине. Так, музыкант уточнил, что не вернулся в Штаты по нескольким причинам. Во-первых, у него появилась своя группа Multiverse. А во-вторых, певец обзавелся собственной семьей. Сын Владимира Преснякова-младшего женился на модели Алене Красновой. К слову, невестка Аллы Пугачевой говорила о том, что допускает вероятность того, что когда-нибудь будет жить в Нью-Йорке. Возлюбленная музыканта дала понять, что считает этот город своим.

Певица Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым
Кристина Орбакайте поделилась редким архивным снимком с Дени Байсаровым (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

В отличие от старшего брата, Дени Байсаров старается не распространяться о личной жизни. Внук Примадонны предпочитает оставаться тени своей знаменитой семьи.

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