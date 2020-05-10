«Сморчки!»: семейству Газмановых рекомендовали питерские грибы

Жена Олега Газманова отметила, что никогда не пробовала сморчки.

Жена Олега Газманова Марина опубликовала пост в социальной сети, в котором рассказала чем занимается семья на изоляции . Оказалось, что и певец, и его супруга без дела не сидят. Оба все время чем-то заняты. Супруга артиста отметила, что когда выдается свободная минутка, то они общаются с друзьями по видеосвязи. Один из последних разговоров произошел с друзьями из Санкт-Петербурга , которые живут возле леса и уже отправляются иногда за грибами.

«Друзья собирают сморчки! Интересно у нас есть такой гриб в лесу? Я никогда не пробовала. Вот появилась цель разузнать», — написала Марина. View this post on Instagram A post shared by Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova) on May 10, 2020 at 4:38am PDT

Супруга известного артиста отметила, что день дома проходит интереснее, когда есть хоть какая-то цель. Марина посоветовала сохранять в себе три качества, которые должны сопутствовать дню неизменно: бодрость, светлое настроение и простота. Так же Марина поинтересовалась, чем заняты ее подписчики и какие у них планы на грядущую неделю.