Евгений Плющенко прокомментировал слухи о любовнице из Санкт-Петербурга

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал появившиеся слухи, что у него якобы есть любовница. СМИ подробно писали об этом несколько месяцев назад. Как считает спортсмен, все материалы на эту тему носят заказной характер. Правда, он пока не знает, кто распространяет про него подобного рода небылицы.

«Вообще прессу последнее время несет не в ту сторону. Вот мне постоянно рисуют какую-то любовницу в Петербурге, то с певицей некой у меня роман. Я уже привык к этому, через это много раз проходил. Но мои адвокаты занимаются этими историями, у нас есть два проекта иска». Евгений Плющенко

Также фигурист вспомнил недавний спор с тренером Этери Тутберидзе, который случился из-за Алины Загитовой. По словам супруга продюсера Яны Рудковской, он вообще спокойный человек и старается никого не задевать. Но при этом он заметил, что это происходит до тех пор, пока его не трогают.

Как отметил фигурист, подобные споры ни к чему не приведут. Свою силу надо доказывать на катке. По словам фигуриста, их спор с Тутберидзе перевели на все языки мира. При этом и он, и наставница сделали для себя выводы. Он уверен, что в следующий раз они будут решать подобные споры по-другому, а не выносить их на суд СМИ, сообщает «Спорт-Экспресс».