«Как молоды вы были!»: Газманов показал архивное совместное фото с Валерией

Второй месяц весны оказался невероятно богат за звездные дни рождения. Именинницей 17 апреля стала певица Валерия. Знаменитую исполнительницу усыпали поздравлениями коллеги, друзья, родные и близкие. Музыкант Олег Газманов присоединился к общему потоку поздравлений в Сети и разместил в личном аккаунте «Инстаграма» архивное фото, на котором он вместе с Валерией предстал совсем молодым.

«Раскопал вот эту фотографию, где мы поем в моей старой студии. Уже не помню, что ты тогда спела», — подписал фото артист.

Валерия ответила на поздравления и поспешила напомнить Газманову: «Спасибо, дорогой! Я прекрасно помню, что пела — песня «С чего начинается Родина?». Подписчики оценили фотоархив Газманова:

«Какая прелесть!!! Как же давно это было…», «Вау!!! Какие молодые, красивые. Класс», «Ах, как молоды вы были», «Ой, какие классные, Валерия, с днем рождения вас», «Сейчас лучше выглядите, чем тогда», «Олег, потрясающе выглядите и сейчас! А молодой- вообще красавчик!», «Молодые, красивые, ещё не мудрые, но талантливые!» — написали некоторые из поклонников.

Валерии исполнилось 52 года. Отмечала свой праздник звезда дома – по-другому в период самоизоляции просто невозможно.