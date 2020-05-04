«Неплохая самоизоляция»: Игорь Николаев открыл сезон шашлыков

Игорь Николаев вместе со своей семьей открыл сезон шашлыков. Прямо во дворе своего дома в одном из элитных поселков Подмосковья композитор устроил пикник.

«Урааа! Первый внезапно теплый сказочный день! Срочно ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА домашних шашлыков и барбекю! А наши весенние цветы все знали заранее (ЛИСТАЙТЕ!) и буквально за день повылезали!» — радостно сообщил музыкант в личном блоге.

Артист пожарил мясо на шампурах и на решетке и попотчевал готовым блюдом свою маленькую дочь Веронику, которая, судя по виду, тоже была рада пикнику.

Многие поклонники звезды искренне разделили эмоции композитора и его семьи. Но не обошлось без критики – кое-кто счел опасным в период пандемии подобное занятие.