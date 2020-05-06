«Реву от смеха»: Вера Брежнева подурачилась на камеру с Меладзе и подросшей дочкой

Вера Брежнева не любит говорить о личной жизни. Артистка уже почти пять лет живет в браке с Константином Меладзе. У влюбленных нет общих детей, но от прошлых отношений у композитора есть две дочери и сын. У исполнительницы хита «Девочка моя» также есть наследницы. Ее старшая дочь Соня живет в Лос-Анджелесе, а вот младшая Сара живет с ней. Больше месяца певица соблюдает самоизоляцию с близкими.

Обычно Брежнева не публикует семейные фото. В прошлом году она даже удалила все совместные снимки с мужем, чем спровоцировала слухи о скором разводе. Но девушка пояснила, что просто не хочет провоцировать хейтеров. После нескольких недель карантина артистка стала снимать короткие ролики, показывая, чем занимается дома. Недавно она спела дуэтом с Меладзе, что случается крайне редко.

А теперь Вера решила позабавить поклонников. Она стала кривляться на камеру с супругом и подросшей дочкой. При этом играла песня Артура Саркисяна «Коронавирус, уходи». Для большего эффекта звезда наложила фильтр, которые растягивал лица в улыбки.

Поклонники пришли в неописуемый восторг. Многие заверили, что не могли сдержать смех. К тому же, не каждый день безупречная Брежнева дает повод над собой посмеяться.

«Вера, вы с Костей большие позитивчики», «Аааа, реву от смеха! Такие вы все милашки, красота она такая», «Ничего себе, как карантин меняет людей. Сейчас еще лучше стали, краше», «Ой не могу, даже от смеха хрюкаю», «Всегда смотрим на вас с улыбкой! Счастливые вы!» — прокомментировали пост подписчики.