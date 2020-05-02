«Какие формы!»: 19-летняя дочь Брежневой показала соблазнительную фигуру в бикини

Вера Брежнева вот уже больше месяца коротает дни в особняке вместе с мужем Константином Меладзе. Певица делится домашними кадрами, на которых демонстрирует, чем занимается в самоизоляции. Девушка не скучает. Она то наслаждается тем, как музицирует ее возлюбленный, то поет вместе с ним дуэтом. Артистка без стеснения позирует без макияжа и в домашних нарядах. Рядом с ней находится и ее младшая дочь Сара, которую она после гастролей забрала из Италии.

А вот старшая наследница Веры Соня уже давно живет в США. 19-летняя девушка там учится. В феврале она виделась с мамой, когда певица проездом была в Лос-Анджелесе. А обычно наследница звезды проводит время со своим бойфрендом Мэттом Кенноном. Они вместе уже год и почти не расстаются. Недавно Соня неожиданно сменила имидж. Она стала брюнеткой. Поклонники были удивлены таким переменам.

Но накануне дочь Брежневой поделилась новыми фото. Она вернулась к прежнему цвету волос. Также девушка решила позагорать в самоизоляции. Она облачилась в купальник цвета хаки и стала позировать на шезлонге. Наследница певица продемонстрировала соблазнительную и подтянутую фигуру.

«Солнечная малышка», — подписала она снимки.

Поклонники пришли в восторг от того, что девушка снова стала копией матери. Также они одарили комплиментами ее фигуру. «Очень похожа на Лану Дель Рей», «Такое солнышко», «Красотка», «Солнечная зайка», «Какие формы!», «Снова блондинка, мамина девочка», — прокомментировали пост подписчики.