«Наконец-то настоящие»: Брежнева в объемном джемпере спела вместе с Меладзе на карантине

Вера Брежнева почти пять лет состоит в браке с Константином Меладзе. Певица обычно много путешествует, поэтому редко бывает дома. По этой причине в прошлом году даже появились слухи о проблемах в звездной семье. В прессе писали об изменах композитора с молодой солисткой из «ВИА Гры». Но артистка лишь смеялась над домыслами. В январе этого года она успела отдохнуть с семьей в ее любимой Италии, а теперь она коротает дни в самоизоляции.

Время от времени Вера делится домашними фото. Ранее она показала роскошный особняк, в котором живет с мужем. также девушка стала чаще делиться видео с возлюбленным, на которых Меладзе музицирует. Судя по всему, пара использует свободное время с пользой для творчества. Так накануне Брежнева предстала в домашней обстановке с возлюбленным. Константин подпел и аккомпанировал своей музе. Певица же предстала в уютном джемпере оверсайз. Она исполнила трек «Хорошие новости».

«Сегодня мы с Костей тоже приняли участие в благотворительном марафоне „Прорвемся“, который проводили в поддержку медиков. Спасибо всем, кто участвовал морально и финансово. Вместе мы прорвемся», — написала девушка.

Поклонникам редкое удается увидеть супруг вместе, да еще и в домашней обстановки. Они пришли в восторг от нежных кадров. «Идеальный дуэт. Люблю обоих», «Невероятно, вы классные», «Какие вы прекрасные», «Наконец-то настоящие, счастливые», «Вера, вы молодцы держите нас вот так в позитиве», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что дочь Брежневой Сара находится с ней, а вот старшая наследница Соня живет в Лос-Анджелесе.