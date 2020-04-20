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«Огонь, даже домашняя»: Брежнева предстала с воздушным пучком волос на любительском видео

Певица поделилась в Сети кадрами без макияжа в белоснежном худи.

«Огонь, даже домашняя»: Брежнева предстала с воздушным пучком волос на любительском видео
Вера Брежнева. Фото: Global look press.

Вера Брежнева продемонстрировала в Сети свой внешний вид в самоизоляции. Несмотря на то, что 38-летняя певица отказалась во время сидения дома от макияжа и изысканных нарядов, образ звезды искренне восхитил ее поклонников.

В кадре певица предстала с небрежно собранными волосами, которые прядями выпали из собранно сзади пучка. От этого внешность экс-солистки «ВИА Гры» стал только женственнее и привлекательнее.

Многие привыкли видеть Веру в дорогих платьях и концертных костюмах, но теперь поклонники заметили на ней обычное худи белого цвета. Однако и в нем звезда выглядела очаровательно. Несмотря на его бесформенность и объемность, хрупкость Брежневой была очевидна. А белый оттенок только лишний раз выделял нежную красоту девушки, которая, естественно, не осталась без внимания ее поклонников.

«Вер, вы – огонь, даже домашняя», «Красивая и привлекательная», «Какие глаза красивые!», «Верочка-звездочка, суперкрасотка», «Вера Брежнева, вы такая красивая», — прокомментировали кадр почитатели звезды.

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