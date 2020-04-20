«Огонь, даже домашняя»: Брежнева предстала с воздушным пучком волос на любительском видео

Вера Брежнева продемонстрировала в Сети свой внешний вид в самоизоляции. Несмотря на то, что 38-летняя певица отказалась во время сидения дома от макияжа и изысканных нарядов, образ звезды искренне восхитил ее поклонников.

В кадре певица предстала с небрежно собранными волосами, которые прядями выпали из собранно сзади пучка. От этого внешность экс-солистки «ВИА Гры» стал только женственнее и привлекательнее.

Многие привыкли видеть Веру в дорогих платьях и концертных костюмах, но теперь поклонники заметили на ней обычное худи белого цвета. Однако и в нем звезда выглядела очаровательно. Несмотря на его бесформенность и объемность, хрупкость Брежневой была очевидна. А белый оттенок только лишний раз выделял нежную красоту девушки, которая, естественно, не осталась без внимания ее поклонников.