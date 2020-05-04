«Такая большая Мия!»: Полина Гагарина спела с трехлетней дочерью на руках в домашней обстановке

Полина Гагарина не скрывает, что проводит время в самоизоляции с пользой. Обычно у певицы совсем нет свободного времени, а в период карантина она может посвятить себя семье. У артистки и ее мужа Дмитрия Исхакова подрастает дочь Мия. А от прошлых отношений у девушки также есть сын Андрей. Оказавшись дома, звезда стала чаще делиться семейными кадрами. А недавно она устроила праздник в честь трехлетия дочери.

В самоизоляции Гагарина не только гуляет с наследницей на природе, но также учит ее читать. Ранее она признавалась, что девочка не особо любит, когда мама поет. Но теперь певица устраивает концерты дома, а во время очередного выступления она взяла наследницу на руки. Полина в блузке пудрового цвета исполнила хит «Обезоружена». При этом на руках она держала Мию, облаченную в белоснежную рубашку и джинсы с принтом.

«Моя главная поклонница, хотя иногда и говорит: «Не пой, рыбок разбудишь», — поделилась артистка.

Многие поклонники восхитились трогательными кадрами. Некоторые считают, что Гагариной стоит познакомить наследницу с сыном Сергея Лазарева. Артисты много лет дружат.