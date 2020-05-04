«Такая большая Мия!»: Полина Гагарина спела с трехлетней дочерью на руках в домашней обстановке

Полина Гагарина не скрывает, что проводит время в самоизоляции с пользой. Обычно у певицы совсем нет свободного времени, а в период карантина она может посвятить себя семье. У артистки и ее мужа Дмитрия Исхакова подрастает дочь Мия. А от прошлых отношений у девушки также есть сын Андрей. Оказавшись дома, звезда стала чаще делиться семейными кадрами. А недавно она устроила праздник в честь трехлетия дочери.
В самоизоляции Гагарина не только гуляет с наследницей на природе, но также учит ее читать. Ранее она признавалась, что девочка не особо любит, когда мама поет. Но теперь певица устраивает концерты дома, а во время очередного выступления она взяла наследницу на руки. Полина в блузке пудрового цвета исполнила хит «Обезоружена». При этом на руках она держала Мию, облаченную в белоснежную рубашку и джинсы с принтом.
«Моя главная поклонница, хотя иногда и говорит: «Не пой, рыбок разбудишь», — поделилась артистка.
Многие поклонники восхитились трогательными кадрами. Некоторые считают, что Гагариной стоит познакомить наследницу с сыном Сергея Лазарева. Артисты много лет дружат.
«Боже, зачем так мило», «Какие вы прелестные! Поклонница на миллион», «Куклы», «Ой, ну это слишком мило», «Мне кажется, она на папу похожа», «Такая большая Мия!» — прокомментировали пост подписчики.