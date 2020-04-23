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Освоила самокат: Гагарина запечатлела двухлетнюю дочку в джинсах и серебристом пуховке

Певица с радостью гуляет с наследницей.

Освоила самокат: Гагарина запечатлела двухлетнюю дочку в джинсах и серебристом пуховке
Полина Гагарина. фото: globallookpress.com/

Полина Гагарина счастлива в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Обычно певица постоянно находится в разъездах, а семью она видит лишь вечерами. Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Уже месяц звезды находятся в самоизоляции. Семья артистки тоже коротает дни в загородном доме.

Время от времени Полина все же уезжает на съемки. Она участвует в качестве наставника в шоу «Голос. Дети». Также недавно певица спела в Большом театре в рамках концерта в поддержку врачей, которые помогают спасать жизни людей от страшного вируса. Но теперь девушка гораздо больше времени проводит с трехлетней дочкой Мией. Они вместе занимаются спортом. Также Гагарина учит девочку читать. А вечерами они выходят на прогулку.

Как и у мамы, у Мии много нарядов. Не так давно певица купила для крохи новый глянцевый пуховик. Именно в нем девочка отправилась кататься на самокате в солнечный день. Полина запечатлела, как наследница в джинсах, серебристом пуховике и худи ловко катается на своем новом средстве передвижения.

Фото: instagram.com/stories/gagara1987/

Поклонники восхитились маленькой модницей. Многие отметили, что кроха быстро растет. Добавим, что Гагарина ранее крайне редко показывала наследницу. До сих пор она прячет ее лицо. Но в самоизоляции певица стала чаще делиться домашними кадрами. Именно наследница радует ее каждый день, чем и хочется делиться артистке.

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