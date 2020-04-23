Освоила самокат: Гагарина запечатлела двухлетнюю дочку в джинсах и серебристом пуховке

Полина Гагарина счастлива в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Обычно певица постоянно находится в разъездах, а семью она видит лишь вечерами. Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Уже месяц звезды находятся в самоизоляции. Семья артистки тоже коротает дни в загородном доме.

Время от времени Полина все же уезжает на съемки. Она участвует в качестве наставника в шоу «Голос. Дети». Также недавно певица спела в Большом театре в рамках концерта в поддержку врачей, которые помогают спасать жизни людей от страшного вируса. Но теперь девушка гораздо больше времени проводит с трехлетней дочкой Мией. Они вместе занимаются спортом. Также Гагарина учит девочку читать. А вечерами они выходят на прогулку.

Как и у мамы, у Мии много нарядов. Не так давно певица купила для крохи новый глянцевый пуховик. Именно в нем девочка отправилась кататься на самокате в солнечный день. Полина запечатлела, как наследница в джинсах, серебристом пуховике и худи ловко катается на своем новом средстве передвижения.

Поклонники восхитились маленькой модницей. Многие отметили, что кроха быстро растет. Добавим, что Гагарина ранее крайне редко показывала наследницу. До сих пор она прячет ее лицо. Но в самоизоляции певица стала чаще делиться домашними кадрами. Именно наследница радует ее каждый день, чем и хочется делиться артистке.