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Звездный гость

Бузова, Мартиросян, Ревва и Гагарина поделятся на ТНТ итогами месяца на изоляции

В четверг, 30 апреля, в эфир выйдет новый выпуск шоу «Почувствуй нашу любовь дистанционно».

Бузова, Мартиросян, Ревва и Гагарина поделятся на ТНТ итогами месяца на изоляции
Азамат Мусагалиев и Полина Гагарина. Фото: телеканал ТНТ

Звезды телеканала ТНТ Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, а также специальные гости Ольга Бузова, Александр Ревва и Полина Гагарина поделятся итогами месяца, проведенного в режиме самоизоляции. Это произойдет в четверг, 30 апреля, в очередном выпуске шоу «Почувствуй нашу любовь дистанционно».

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: телеканал ТНТ

Как и раньше, в рамках шоу зрителей ждут несколько рубрик. В одной из них Воля и Харламов выяснят, кто из них лучше лжет. В другой звезда «Импровизации» — Антон Шастун предпримет попытку угадать реальные заголовки последних новостей.

Участниками музыкальной рубрики «Студия СОЮЗ» станут Бузова и Мартиросян. Кстати, поющая ведущая даже будет угрожать комику. Стендап-артист Алексей Щербаков займется воспитанием Ксении Собчак и Александра Гудкова. А в программе «Где логика?» оппонентами Полины Гагариной выступят Александр Ревва и его дочери Алиса и Амели.

Александр Ревва с дочерью
Александр Ревва с дочерью. Фото: телеканал ТНТ

Кроме того, в шоу примут участие актрисы Comedy Women и другие ведущие телеканала. Напомним, ведущим проекта выступает Азамат Мусагалиев.

Гарик Харламов и Павел Воля
Гарик Харламов и Павел Воля. Фото: телеканал ТНТ

Смотрите новый выпуск «Почувствуй нашу любовь дистанционно» в 20:30 на ТНТ.

Тэги

Азамат МусагалиевАлександр РевваГде логика?Ольга БузоваПолина ГагаринасамоизоляцияСтудия СОЮЗ
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