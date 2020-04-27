«Какая красота, не может быть»: Полина Гагарина устроила дочери праздник в честь трехлетия

Полина Гагарина коротает дни в самоизоляции. Певица не скрывает, что рада провести время с семьей. Она стала чаще публиковать фото с дочкой Мией. Лицо девочки она предпочитает прятать, но зато теперь показывает, чем занимается с ребенком. Артистка учит наследницу читать, позволяет красить ее перед онлайн концертами и вместе с ней занимается спортом. Также компанию ей составляет муж Дмитрий Исхаков и старший сын от прошлых отношений Андрей.

больше по теме Полина Гагарина в джинсах скинни и куртке горчичного цвета предстала на съемках «Голоса» Певица поделилась кадрами с репетиции шоу.

26 апреля в семье произошло радостное событие. Мие исполнилось три года. В честь этого события родители устроили домашний праздник. Они украсили дом розовыми и белыми воздушными шарами, а также надувными единорогами. Во дворе они установили батуты. С утра близкие сняли реакцию именинницы на сюрприз. «Да, да, да! Какая красота, не может быть!» — стала восхищаться малышка.

Бабушка показала ей все декорации, а потом Гагарина отправилась вместе с дочкой прыгать на батутах и палкой разбивать картонную фигуру с конфетами. Мия сначала была в пижаме, а потом облачилась в бирюзовый спортивный костюм и серебристую жилетку. Она выглядела не менее модно, чем мама, представшая в неоновом комбинезоне.

«Моей доченьке вчера исполнилось 3 года! Я самая счастливая мама на свете! Будь здорова всегда, моя девочка», — поздравила Полина.

Многие поклонники отметили, что девочка сильно подросла. Они поздравили девочку с трехлетием. «Какие взрослые!», «Какое же все таки Миюша чудо», «Какой прекрасный сюрприз сделали малышке — молодцы», «Какая искренняя девочка растет!», «Всего самого милого и прекрасного маленькой леди», — прокомментировали пост подписчики.