«Моя невероятная гордость!»: Навка опубликовала редкие фото из роддома 20-летней давности

Татьяна Навка уже пять лет счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У них подрастает дочка Надежда. Фигуристка уже больше месяца коротает дни в самоизоляции. Она еще сильнее сблизилась с родными. Ее наследница не только учится онлайн, но и готовит вместе с мамой борщ и другие блюда. Приехала к спортсменке и ее старшая дочь Саша Жулина от первого брака. 2 мая девушке исполнилось 20 лет.

В честь юбилея наследницы Навка устроила домашний праздник. Она показала дом с воздушными шарами и цветами. Фигуристка также опубликовала архивные фото в соцсети. В кадре она запечатлена молодой с ребенком на руках в больничной палате после родов. Спортсменка держала на руках только родившуюся дочку.

«Несмотря на все медали, достижения и карьеру, самый большой дар и счастье в жизни женщины — это ее ребенок! Мой ангел, моя первая, моя любимая, моя доченька Саша! Ровно 20 лет назад, ты сделала меня самой счастливой, появившись на свет! Спасибо Господи, что именно она родилась у меня! Помню, когда я приходила с тренировок, уставшая и обессиленная, ты давала мне силы и смысл идти дальше, добиваться большего! И по сей день, ты мое вдохновение, моя совесть, моя сила! Удивляюсь и радуюсь, как в такой юной девушке может быть столько мудрости, справедливости и разума?! Ты уже такая взрослая, такая красивая, умная, талантливая, чистая и нежная, моя невероятная гордость!», — написала Татьяна.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что за минувшие 20 лет фигуристка только похорошела. «Какие прекрасные и мудрые слова ! Всегда поражаюсь тому как красиво вы выражаете свои мысли», «Ой, какая хорошенькая! Надя сейчас такая же», «Как мило», «Вы такая молодая тут», «Вообще не меняетесь», — прокомментировали пост подписчики.