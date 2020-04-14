Корзина ягод, драгоценности: Навка показала подарки от друзей на юбилей

Татьяна Навка не первую неделю находится в самоизоляции. Она проводит время с семьей. Погостить к ней приехала даже старшая дочь — Саша Жулина. В этом году фигуристка не смогла устроить пышного праздника в честь дня рождения. Она провела его дома с родными, а также отметилась в стильном платье на шоу «Вечерний Ургант». Снимками семейного застолья спортсменка делиться не стала. Зато она похвасталась роскошными подарками.

Особняк Навки наполнился множеством цветов. «Любимые пионы», — восхищалась девушка. К вечеру она добралась до подарков. Фигуристка стала распаковывать коробочки с лентами. В одной из них девушка обнаружила шелковую маску для сна от Яна Расковаловой. «Давно о такой мечтала», — отметила Татьяна. Известный в России ювелир также передала звезде подвеску с драгоценным камнем.

Также спортсменка получила неожиданный подарок. Команда Mercury прислала ей не драгоценности, а целую корзину свежих ягод. Навка была впечатлена таким вниманием. А вот презенты от мужа и дочек она предпочла не показывать. скорее всего, подарки от близких фигуристка открыла еще в своей день рождения.

Напомним, что девушка готовилась к празднику, хоть на нем присутствовали только близкие. Журналистам Навка рассказывала, что изначально планировала собрать на торжество большое количество народа, однако коронавирус внес свои коррективы, в связи с чем праздник прошел максимально по-домашнему.