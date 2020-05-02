«Мое счастье»: Татьяна Навка поделилась нежным фото подросших дочерей от разных браков

Татьяна Навка в марте самоизолировалась в своем загородном доме. Спортсменка наслаждается временем, которое проводит с семьей. Обычно олимпийская чемпионка находится на гастролях с ледовым шоу или блистает на светских раутах. Последние недели фигуристка покидала дом, только чтобы погулять по лесу с детьми. Ее младшая наследница Надежда перешла на дистанционное обучение. Приехала погостить к маме и Саша Жулина, дочь спортсменки от брака с чемпионом мира в танцах на льду.

Еще недавно в доме Навки был праздник. Тогда день рождения праздновал один из сыновей нынешнего супруга фигуристки Дмитрия Пескова. Теперь в звездной семья снова радостное событие. На этот раз старшая дочь спортсменки отмечает 20-летие. С самого утра Татьяна поздравила наследницу. А потом стала готовиться к домашней вечеринке. Она сделала селфи с букетом цветов. На заднем фоне виднелись цветные воздушные шары.

Также фигуристка поделилась нежным фото именинницы, которая обнимала свою сестру Надежду. «Мое счастье», — подписала кадр Навка. Скорее всего, малышка приготовила подарком ручной работы для именинницы. А вечером вся семья соберется за столом, чтобы Саша задула свечи и загадала желание.

Напомним, что Жулина учится в МГИМО на факультете международных экономических отношений. Раньше она профессионально играла в большой теннис, но потом из-за травмы ушла из спорта. Девушка успела состояться и как певица. Она выступает на сцене под псевдонимом Алексия. В ее копилке уже есть несколько клипов.