«Как сестрички»: Навка нежно поздравила старшую дочь с юбилеем

Несмотря на пандемию коронавируса и самоизоляцию, которые подпортили планы многих людей, жизнь продолжается – дни рождения никто не отменял. Знаменитая фигуристка Татьяна Навка поспешила поздравить свою старшую наследницу, дочь от первого брака с Александром Жулиным Сашу с юбилеем. Девушке 2 мая исполняется 20 лет. Мама тепло обратилась к своей дочке, разместив в своем аккаунте в Instagram совместное селфи.

«Моя любимая, моя первая, моя светлая, моя чистая и нежная, моя такая потрясающая девочка! С днем рождения тебя, моя любовь», — поздравила Навка дочку.

На одном снимке мать и дочь тепло обнимаются, а на втором Навка нежно целует свою наследницу. Подписчики, среди которых отметились и звездные друзья семьи Навки, поспешили восхититься увиденным и поздравить именинницу.

«Как сестрички — светлые и красивые», «Поздравляю вас, девочки! Сашуле счастья», «Второе фото — вся нежность, любовь и гордость в материнском поцелуе», «С именинницей! Здоровья счастья успехов Сашеньке! Всех благ!» — прокомментировали фолловеры.

Напомним, Саша Жулина проводит самоизоляцию вместе с семьей матери. У 45-летней Навки от второго брака с Дмитрием Песковым подрастает пятилетняя дочь Надя. Олимпийская чемпионка регулярно делится семейными фото и наслаждается тем, что все свое время сейчас посвящает родным.