Из блондинки в брюнетку: 19-летняя дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж

Вера Брежнева находится в самоизоляции вместе с мужем Константином Меладзе. Обычно певица много путешествует, поэтому рада редкому случаю, когда может провести время с семьей. Не так давно артистка успела побывать на гастролях в США и Канаде. Тогда она один день провела со своей старшей дочерью Соней Киперман, проживающей в Лос-Анджелесе. Девушка давно учится за границей, поэтому с мамой видится редко.

А недавно наследнице певицы исполнилось 19 лет. Вера поздравила ее в соцсети и сожалела, что из-за карантина не может к ней приехать. Соня была рада теплым словам, но одинока в свой день рождения она не была. Ее поздравили подруги, а также возлюбленный. Но похоже, что девушке захотелось перемен. Раньше она была платиновой блондинкой, как мама. Однако на днях дочь Брежневой неожиданно кардинально сменила имидж.

На новом фото Соня предстала с темными прядями. Она перекрасилась в брюнетку. Девушка запечатлела себя во время видеочата с известным московским фотографом Тимофеем Колесниковым. Она позировала в топе, а также с выразительным макияжем со стрелками и черным маникюром. Наследница звезды принимала разные позы, чтобы показать себя во всей красе перед фотографом.

Поклонники были удивлены таким бьюти-преображением. Многие заподозрили, что на смену имиджа ее могли натолкнуть перемены в личной жизни. «Гораздо круче с темным цветом, огонь», «Тебе очень идет, малыш», «Ничего себе», Стройнит«, «Блондикой было лучше», «Очень красивая», «Крутой цвет», «Ух, неожиданно, но довольно интересно», — прокомментировали пост подписчики.