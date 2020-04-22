«Вот это отжиг!»: Брежнева показала, как в белоснежном костюме сексуально танцевала на столе

Вера Брежнева уже почти месяц коротает дни в самоизоляции. Компанию певице составляет ее муж Константин Меладзе. Девушка наслаждается временем, которое может провести с семьей. Роскошные платья она сменила на спортивные костюмы и уютные худи. Артистка не скрывает, что ей нравится, когда возлюбленный музицирует. В просторном особняке ей всегда есть, чем заняться. Но похоже, что звезда скучает по светским тусовкам.

Накануне Вера опубликовала провокационное видео, на котором она запечатлена на вечеринке у друзей. Певица в белоснежных брюках и футболке танцует на столе с подругой. Девушка соблазнительно двигалась перед мужчинами, которые сидели за столом. Артистка нисколько не смущалась того, что на нее вожделенно смотрят, хоть она и замужем. Таким откровенным роликом Брежнева поздравила свою подругу с днем рождения.

«Всем хорошо, когда есть Вера, Надежда и любовь! С Днем Рождения моя Надя Дорофеева! Будь счастлива, кайфуй и пусть весь мир подождёт!!! Тебе уже 20. Видео прошлогоднее, но после карантина отметим», — заявила она.

Поклонники поразились увиденному. Многие восхитились позитивным настроем Веры, а другие подвергли ее критике за смелые танцы. «Мне кажется вы серьезней и глубже. Всегда смотрю с удовольствием на тот образ, который вы несете со сцены. Не нужно опускаться до показного и пошлого веселья», «Вот это отжиг! Скорей бы на волю», «Какие вы крутые! Видос огонь!», «Вера от души, ты же знаешь, что ты светик солнышка лучистого, зажигай!» — прокомментировали пост подписчики.